नई दिल्‍ली, 19 मई: कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर का लेकर चेतावनी जारी की है। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के तीन सदस्यीय पैनल द्वारा कोरोना की दूसरी लहर कब खत्‍म होगी और तीसरी लहर भारत में कब आएगी इसको लेकर अनुमान जाहिर किया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर इस साल जुलाई तक घटने की उम्मीद है। लगभग छह से आठ महीनों में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। ये भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के तीन सदस्यीय पैनल द्वारा लगाया अनुमान हैं।

जून में आ सकते हैं एक दिन में इतने केस

SUTRA (संवेदनशील, अनिर्धारित, परीक्षण (सकारात्मक) और हटाए गए दृष्टिकोण) मॉडल का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि मई के अंत में प्रति दिन लगभग 1.5 लाख कोरोना के पॉजिटिव मामले दर्ज होंगे और जून के अंत में दैनिक आधार पर 20,000 मामले सामने आएंगे।

जानें किन राज्यों ने कोराना पीक पर है ?

पैनल के एक सदस्य, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया "महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा जैसे राज्य पहले ही कोरोना अपना चरम देख चुके हैं।" .

जानें आने वाले दिनों में कौन से राज्यों में पीक पर होगा कोरोना?

मॉडल से पता चलता है कि तमिलनाडु 29 से 31 मई के बीच अपने चरम पर होगा जबकि पुडुचेरी 19-20 मई को अपने चरम पर रहेगा।पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को अभी अपनी चोटियों को देखना बाकी है। असम 20-21 मई तक चरम पर पहुंच सकता है। मेघालय 30 मई को चरम पर पहुंच सकता है जबकि त्रिपुरा के 26-27 मई तक चरम पर पहुंचने की संभावना है। उत्तर में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में वर्तमान में मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 24 मई तक और पंजाब में 22 मई तक मामले चरम पर पहुंच सकते हैं।

कोरोना की तीसरी लहर?

मॉडल के मुताबिक छह से आठ महीने में तीसरी लहर आने की उम्मीद है। उसी के प्रभाव को दर्शाया गया है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा, "यह स्थानीयकृत होगा और बहुत से लोग प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वे टीकाकरण के लिए प्रतिरक्षित हो जाएंगे ।" उन्होंने कहा कि कम से कम अक्टूबर 2021 तक तीसरी लहर नहीं होगी।

जानें क्‍या होता है सूत्र मॉडल

सूत्र मॉडल जैसे गणितीय मॉडल महामारी की तीव्रता का अनुमान लगाने में मदद करते हैं और इसलिए, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। SUTRA मॉडल पिछले साल कोविड के प्रक्षेपवक्र का अध्ययन करने के लिए अस्तित्व में आया था।इस राष्ट्रीय कोविड -19 सुपरमॉडल समिति, जो मॉडल का उपयोग करती है, इस बीच, सरकार द्वारा भारत में कोविड -19 के प्रसार के बारे में अनुमान लगाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, समिति ने स्वीकार किया कि वह देश में दूसरी लहर की प्रकृति की भविष्यवाणी करने में असमर्थ थी।

