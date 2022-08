CM केजरीवाल की बैठक में AAP के कितने विधायक पहुंचे, सौरभ भारद्वाज ने किया खुलासा

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 25 अगस्त: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक के लिए 53 विधायकों के पहुंचने के बाद आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का ऑपरेशन कमल विफल हो गया है। आप नेता ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने अन्य विधायकों से फोन पर बात की और सभी ने कहा कि वे अंतिम सांस तक उनके साथ हैं। आप विधायक सौरव भारद्वाज ने कहा, ''बीजेपी ने हमारे 12 विधायकों से संपर्क किया और उन्हें पार्टी तोड़ने को कहा था। वे 40 विधायकों को तोड़ना चाहते थे और प्रत्येक को 20 करोड़ रुपये की पेशकश कर रहे थे। अब हम महात्मा गांधी स्मृति जा रहे हैं।''

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल हो गया है। आज हुई बैठक में 62 में से 53 विधायक मौजूद थे। स्पीकर देश से बाहर हैं और मनीष सिसोदिया हिमाचल में हैं। सीएम ने अन्य विधायकों से फोन पर बात की और सभी ने कहा कि वे अंतिम सांस तक सीएम केजरीवाल के साथ हैं।''

BJP contacted our 12 MLAs and told them to break the party. They wanted to break away 40 MLAs and were offering Rs 20 crores each... Now we are going to Mahatma Gandhi Smriti: AAP MLA Saurav Bharadwaj pic.twitter.com/9lLejqpmj8