सपना बोली मैं खराब लड़की नहीं हूं, मां बोली- अब से नाइट शो बंद

नई दिल्ली। सपना चौधरी बिग बॉस-11 से बाहर हो गई हैं। हरियाणवी डांसर के तौर पर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में मशहूर सपना ने शो से निकलने के बाद अपने पुराने अंदाज में कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ना सिर्फ बिग-बॉस में अपने सफर को लेकर सवालों के जवाब दिए बल्कि अपने डांस करियर को लेकर भी अहम बातें कहीं। सपना के मां ने भी उनके डांस को लेकर कई बातें कही हैं।