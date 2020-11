दिवाली पर ट्रेडिशनल साड़ी में दिखीं प्रियंका गांधी, पति ने शेयर की खास तस्वीर

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: पूरे देश में आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। आम आदमी से लेकर खास तक सभी दिवाली के जश्न में डूबे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी अपने परिवार संग दिवाली का त्योहार मनाया। साथ ही भारतीय परिधान में परिवार संग नजर आईं। प्रियंका गांधी के साथ ही उनके पति राबर्ट वाड्रा ने भी सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।

राबर्ट वाड्रा ने ट्विटर पर तस्वीर साझा की है, जिसमें वो, प्रियंका, उनके बेटे और बेटी हैं। सभी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है। दो तस्वीरों को शेयर करते हुए राबर्ट वाड्रा ने लिखा कि सभी को हैप्पी दिवाली। मैं आप सभी को स्वस्थ और समृद्ध वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। दीपों के इस महोत्सव में मुझे विश्वास है कि हम हर तरफ प्रकाश देंखेंगे। प्रियंका के परिवार की फोटो देख सोशल मीडिया पर लोग उसे खासा पसंद कर रहे हैं।

A Happy Diwali to all. 🪔 I wish you all a healthy & a prosperous year, full of happiness.

In this Festival of Lights, I believe, “we will see the light by the end of the tunnel” !! 😊🤗❤️ pic.twitter.com/dNSOoOhTZR