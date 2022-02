'उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारने जा रही है', यूपी चुनाव पर लालू यादव का बड़ा बयान

India

oi-Love Gaur

पटना, 08 फरवरी: आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों में मतदान की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। इस बीच मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यूपी चुनाव को लेकर अपना बयान दिया है। लालू यादव के मुताबिक इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के दुष्प्रचार से थक चुकी है। वहीं उन्होंने नीतिश कुमार पर भी निशाना साधा।

'उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया'

लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को यूपी चुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारने जा रही है। प्रदेश की जनता भाजपा के दुष्प्रचार से थक चुकी है। वे केवल दंगों, धर्म और मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी हैं। ऐसे में वो इस बार यूपी में बीजेपी को सबक सीखाने के लिए तैयार हैं।

BJP is going to lose in Uttar Pradesh. People in the state are tired of BJP's propaganda. They have only been talking about riots, religion and temple... Nitish Kumar can go to any extent to stay on the chair of Chief Minister of Bihar: RJD chief Lalu Prasad Yadav pic.twitter.com/rNv83d0I9v