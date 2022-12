Rishabh Pant Accident: हादसे के वक्त ऋषभ के साथ हुई लूट? हरिद्वार SP ने बताई सच्चाई

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार को दिल्ली से रुड़की जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में वह बुरी तरह घायल हो गए थे। फिलहाल अभी वे ठीक और उनकी हालत खतरे से बाहर है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत की कार शुक्रवार की सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिसके बाद उन्हें देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत पहले से ठीक है। वहीं, शनिवार को घुटने और टखने की सर्जरी होगी। इसके लिए उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया है। उनके ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की MRI स्कैन रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में सबकुछ नॉर्मल है।

Cricketer #RishabhPant is under observation at Max hospital, Dehradun. Media reports stating that cash & other belongings of Pant were stolen after the accident are false and baseless. A platinum chain, gold bracelet & Rs 4000 in cash were handed over to his family: SP Haridwar pic.twitter.com/cBKz69yLU0