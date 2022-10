Rhino hit by truck: तेज रफ्तार ट्रक ने मारी गेंडे को टक्कर, असम के CM ने ट्रक मालिक पर लगवाया जुर्माना

India

oi-Kapil Tiwari

Rhino hit by truck असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक गेंडे और ट्रक की भीषण टक्कर दिख रही है। सीएम ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है, "गैंडे हमारे खास दोस्त हैं, हम उनके स्थान पर किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं देंगे। हल्दीबाड़ी की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में गैंडा बच तो गया, लेकिन ट्रक के ड्राइवर पर भारी जुर्माना लगाया गया। हम काजीरंगा में जानवरों को बचाने के अपने संकल्प के तहत 32 किलोमीटर के विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं।"

गेंडे और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर

हिमंता बिस्वा सरमा के द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गेंडा जंगल की ओर से निकलकर रोड पार करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो एक ट्रक से टकरा जाता है। हालांकि इस टक्कर में दोष ट्रक ड्राइवर का ही होता है, क्योंकि गेंडे को देखकर ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार में गाड़ी निकालने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में ट्रक का पीछे का हिस्सा गेंडे के सिर से टकरा जाता है। इस टक्कर से गेंडा बुरी तरह से घायल भी हुआ है। वीडियो में उसे लड़खड़ाते हुए देखा जा सकता है।

Rhinos are our special friends; we’ll not allow any infringement on their space.

In this unfortunate incident at Haldibari the Rhino survived; vehicle intercepted & fined. Meanwhile in our resolve to save animals at Kaziranga we’re working on a special 32-km elevated corridor. pic.twitter.com/z2aOPKgHsx