भरूच, 13 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार कहा कि फिलहाल मेरा स्‍लो होने का कोई इरादा नहीं है। ये बात पीएम मोदी ने एक विपक्षी नेता की बात का जिक्र करते हुए कही जिसमें कहा गया था दो बार पीएम बनना पर्याप्त उपलब्धि है। ये बात पीएम मोदी ने शरद पवार का नाम लिए बिना बोली।

पीएम मोदी विधवाओं, बुजुर्गों और बेसहारा नागरिकों के लिए गुजरात सरकार की वित्तीय सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया। हालांकि पीएम का ये बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार से दिल्ली में पीएम से मुलाकात के एक महीने बाद आया है। जिसके पहले शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत के परिवार के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। अपने करीबी नेताओं के यहां प्रवर्तन निदेशालय(ED) की रेड के बाद शरद पवार पीएम मोदी से 20 मिनट की मीटिंग की थी हालांकि पीएम से मुलाकात के बाद शरद पवार ने कोई थी खुलासा नहीं किया था वहीं अब इस मीटिंग के महीने भर बाद पीएम मोदी ने ये खुलासा किया है।

वह कुछ मुद्दों पर खुश नहीं थे

पीएम मोदी ने कहा एक दिन एक बहुत बड़े नेता मुझसे मिले। वह नियमित रूप से राजनीतिक रूप से हमारा विरोध करते हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। वह कुछ मुद्दों पर खुश नहीं थे, इसलिए वह मुझसे मिलने आए थे। पीएम ने बताया उन्होंने मुझसे कहा, मोदी जी, देश ने आपको दो बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो अब आप और क्या चाहते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उनका विचार था कि अगर कोई दो बार प्रधानमंत्री बना तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया।

पीएम ने कहा मैं अगल मिट्टी का बना हुआ हूं

English summary

Revealed by PM Modi- Leader of Opposition had said that becoming Prime Minister twice is enough, but he does not know.....