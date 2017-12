Jio में मिल रहा है कई GB तक एक्स्ट्रा डेटा, इस तरह उठाएं ऑफर का लाभ

India

मोटोरोला 6 रिचार्ज पर Moto Z Play, Moto Z2 Play यूजर्स को 10GB तक एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है। वहीं Moto C, Moto E, Moto M, Moto E3 Power, Moto G4 Play, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S and Moto G5S Plus स्मार्टफोन्स पर 5GB एक्स्ट्रा डेटा का लाभ लिया जा सकता है।

ओप्पो के Oppo F5, F5 Youth, F1 Plus, F3 and F3 Plus पर तो जैसे डेटा की लॉट्री ही लग गई है। इन फोन्स को खरीदने पर 100GB का डेटा मिल रहा है। ये डेटा 309 रुपए के रिचार्ज पर यूजर्स को मिलेगा लेकिन ये एक साथ ही नहीं मिलेगा। यूजर जब 10 रिचार्ज कराएंगे तो उन्हें हर बार 10GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा।

