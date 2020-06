पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, कर्फ्यू में मिली ढील, शुरू हो सकती है मेट्रो सर्विस

India

नई दिल्ली। बढ़ते कोरोना मामले के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की समयसीमा को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की तो वहीं कर्फ्यू में थोड़ी ढ़ील दी है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू में ढील देते हुए रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रखा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को लॉकडाउन में कई छूीट देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर से कोलकाता मेट्रो की सेवाएं शुरू की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 1 जुलाई से कोलकाता मेट्रो की सर्विस शुरू हो सके।

वहीं मुख्यमंत्री ने कोल माइनिंग में 100 फीसदी एफडीआई का विरोध किया है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि कोयला क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने के फैसले पर पुनर्विचार करें। उन्होंने पत्र में लिखा कि कोल माइनिंग में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने से गलत संदेश जाएगा और यह आत्मनिर्भर भारत का खंडन करेगा।

Relaxation in the lockdown will be allowed from 5 am to 10 pm in the State: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee

Lockdown has been extended in the State till 31st July. pic.twitter.com/wd47bhzyMb