किसान आंदोलन खत्म करने पर सरकार ने दिया प्रस्ताव, राकेश टिकैत बोले- चिट्ठी पर कौन विश्वास करेगा?

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 07 दिसंबर: किसानों के आक्रोश को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिए हैं। करीब एक साल से तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी था। हालांकि कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसान आंदोलन स्थल पर एकजुट होकर बैठे हैं। इस बीच किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश ने टिकैत ने मंगलवार को आंदोलन खत्म करने पर सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी।

राकेश टिकैत ने कहा कौन विश्वास करेगा?

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि सारी बातें मान ली जाएंगी। आप उठ जाइए। MSP पर कमेटी बनाएंगे। लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है। कल 2 बजे फिर से चर्चा होगी। केस वापसी को लेकर प्रस्ताव है कि केस वापस ले लिए जाएंगे, आप उठ जाइए। लेकिन चिट्ठी पर कौन विश्वास करेगा?

Govt proposed that they will agree to our demands and that we should end the protest...but the proposal is not clear. We have our apprehensions which will be discussed tomorrow at 2 pm...Our movement is not going anywhere, will be here...: Rakesh Tikait, BKU pic.twitter.com/t7X2ePbRn5