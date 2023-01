Indian Railway: ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का दौर होगा खत्म, रेलवे ने AI से कंफर्म टिकट देने का खोजा जुगाड़

रेलवे ने आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स पर जो ट्रायल किया है, उससे यात्रियों को टिकट बुकिंग करते समय ही अधिक से अधिक कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। अब वेटिंग लिस्ट छोी हो सकती है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

रेलवे यात्रियों को वेटिंग लिस्ट वाला टिकट मिलने की समस्या जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है। भारतीय रेल पिछले दो साल से टेक्नोलॉजी के जरिए इसका समाधान खोज रहा था। ट्रायल के जो नतीजे आए हैं, वह बहुत ही सकारात्मक हैं और संभावना है कि आने वाले दिनों में वेट लिस्ट वाले यात्रियों की संख्या काफी कम हो जाएगी और अधिकतर यात्रियों को बुकिंग के समय ही कंफर्म टिकट मिल जाया करेगा। मतलब, ज्यादातर लोगों को चार्ट निकलने तक का इंतजार नहीं करना होगा। यानि अब अंतिम समय में टिकट कंफर्म नहीं होने की मायूसी ज्यादातर लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी।

Indian Railway: भारत में चलती है ऐसी TRAIN, जो कराती है यात्रियों को Free में सफर | वनइंडिया हिंदी

English summary

To solve the problem of waiting list in trains, Indian Railways has done a trial on Artificial Intelligence, the results of which have been excellent. The experiment has been successful in 200 trains