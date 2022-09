'मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है...', फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 09 सितंबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से जब पूछा गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष आप दोबारा से बनेंगे? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, यह तब स्पष्ट हो जाएगा जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। मैंने स्पष्ट रूप से तय कर लिया है कि मैं क्या करूंगा, मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अक्टूबर में होने हैं। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी भ्रम नहीं है।

Whether I become president (of Congress) or not will become clear when the elections for the president post take place...I have very clearly decided what I will do, there is no confusion in my mind: Congress MP Rahul Gandhi, in Tamil Nadu pic.twitter.com/wPFFlgf02R