पार्टी में क्या होगी आपकी भूमिका? पत्रकारों के सवालों पर बोले राहुल गांधी, 'खड़गे जी से पूछिए'

कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया है। खड़गे को 7 हजार 897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1072 वोट ही मिल सके। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई कांग्रेस में चुनाव को लेकर सवाल पूछता है? मुझे गर्व है कि कांग्रेस में पारदर्शी चुनाव हुए हैं। आखिर भाजपा सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के चुनावों में लोगों को दिलचस्पी क्यों नहीं है?

Everyone asks questions about polls in Congress. I'm proud that Congress has had open & transparent polls. Why is nobody interested in elections in other parties, including the BJP and other regional parties?: Congress MP Rahul Gandhi, amid Andhra Pradesh leg of #BharatJodoYatra pic.twitter.com/z1rD8BS0In — ANI (@ANI) October 19, 2022

We're the only political party in country that holds polls & has election commission. I've worked with Mistry Ji (Cong CEC chairman), he's straightforward. Issues will be addressed to EC,who'll take a decision: Congress MP Rahul Gandhi, amid Andhra Pradesh leg of #BharatJodoYatra https://t.co/3JHRNodRyw pic.twitter.com/e8AKZ9YioB — ANI (@ANI) October 19, 2022

राहुल बोले, अध्यक्ष का चुनाव कराने वाली कांग्रेस है इकलौती पार्टी

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम देश में एकमात्र राजनीतिक दल हैं, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। कांग्रेस के पास खुद का चुनाव आयोग है। इस दौरान राहुल गांधी ने मिस्त्री की भूमिका पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मिस्त्री जी (कांग्रेस सीईसी अध्यक्ष) के साथ काम किया है, वह सीधे हैं। वहीं, शशि थरूर की टीम की तरफ से चुनाव में धांधली को लेकर लगाए आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे हैं, उन्हें आयोग के पास रखा जाएगा।

As far as the bifurcation is concerned, certain commitments were made by the Indian union to the people of Andhra Pradesh. We believe those fundamental commitments must be fulfilled: Congress MP Rahul Gandhi, amid the Andhra Pradesh leg of #BharatJodoYatra pic.twitter.com/OpNrAPFLSe — ANI (@ANI) October 19, 2022

आंध्र प्रदेश के लोगों पर भी दिया जवाब

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक बंटवारे का सवाल है, भारतीय संघ ने आंध्र प्रदेश के लोगों से कुछ वादे किए थे। ऐसे में हमारा मानना ​​है कि उन मूलभूत वादों को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में बनाए जाने का ऐलान किया।

We think that Andhra Pradesh should have one capital, and that should be Amaravati: Congress MP Rahul Gandhi, in Andhra Pradesh — ANI (@ANI) October 19, 2022

पार्टी में खुद की भूमिका पर भी दिया जवाब

राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह अब खड़गे जी बताएंगे कि पार्टी मेरा रोल क्या होगा। वहीं,खड़गे के जीत से उनके समर्थक खुश हैं और जश्न मनाने के लिए उनके आवास पर भी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 17 वर्षों में पहली बार था, जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा था।

