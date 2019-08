वायनाड में बाढ़ के बीच राहुल गांधी ने जाहिर की चिंता, पीएम मोदी को करेंगे फोन

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। केरल के वायनाड में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। अबतक कुल 54 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि 100 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं भूस्खलन की वजह से 40 लोगों के लापता होने की भी आशंका है। इस बीच वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने यहां के हालात पर चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बात करेंगे।

बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। अबतक इस बाढ़ में 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। अकेले केरल में 22165 लोग अबतक बेघर हो चुके हैं। राहुल गांधी ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को फोन करूंगा और कहूंगा कि वायनाड को मदद की जरूरत है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने केरल में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं, नागरिकों, एनजीओ से अपील की है कि वह वायनाड में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार पर्पाप्त आर्थिक मदद और पैकेज उन लोगों को मुहैया करा रही है जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

इसके अलावा राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी बाढ़ के हालात पर बात की। बाढ़ के हालात पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा। साथही राहुल गांधी ने वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम के डीएम को भी फोन करके हालात का जायजा लेने के लिए कहा। वायनाड में मेप्पडी के पास पुथुमाला से एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) द्वारा 54 लोगों को बचाया गया है। अब तक लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। उधर बरसात से भरथप्पुझा नदी के ओवरफ्लो के कारण पुल के बह जाने के बाद पट्टामबी पुल से आवागमन बंद हो गया।

I request Congress workers & leaders, citizens & NGOs working in Kerala to help with relief operations in flood hit areas of Wayanad.

I hope the State Govt will release a generous financial rehabilitation package to help those who’ve been impacted by the floods.