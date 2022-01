राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा- देश के 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 23 जनवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से जोरदार हमला बोला है। रविवार को राहुल गांधी ने कहा कि देश के 4 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है और केवल 'हमारे दो' के लिए विकास हो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सिर्फ हमारे दो के लिए विकास हो रहा है, जबकि हमारे 4,00,00,000 भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेला गया है।

उन्होंने हैशटैग 'बीजेपी फेल इंडिया' का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इन चार करोड़ में से हर एक वास्तविक व्यक्ति है। यह केवल एक संख्या नहीं है। इन चार करोड़ में से हर कोई बेहतर का हकदार है। इन चार करोड़ में से हर कोई भारत है।

‘Vikas overflow’ only for ‘Humare Do’!

While our 4,00,00,000 brothers & sisters are pushed into poverty.

Each of these 4,00,00,000 is a real person, not just a number.

Each of these 4,00,00,000 deserved better.

Each of these 4,00,00,000 is India!#BJPfailsIndia pic.twitter.com/QQCbYliXZ3