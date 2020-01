JNU हिंसा: राहुल बोले- फासीवादी कंट्रोल कर रहे हैं भारत को

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में रविवार की शाम को हुई हिंसा में जेएनयूएसयू की अध्यक्ष आइशे घोष समेत 18 लोगों को गंभीर चोटें आई है। सभी को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जेएनयू हिंसा को लेकर केंद्र सराकर पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि, भारत को फांसिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, छात्रों की आवाज से डर रहे हैं।

राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि नकाबपोश गुंडों द्वारा जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों पर किया गया क्रूर हमला चौंकाने वाला है। इसमें कई गंभीर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने एक आगे लिखा कि हमारे देश को फांसीवाद ताकतें चला रहीं हैं, जो बहादुर छात्रों की आवाज से डरती हैं। जेएनयू में आज की हिंसा उसी डर का उदाहरण है।

The brutal attack on JNU students & teachers by masked thugs, that has left many seriously injured, is shocking.

The fascists in control of our nation, are afraid of the voices of our brave students. Today’s violence in JNU is a reflection of that fear.

#SOSJNU pic.twitter.com/kruTzbxJFJ