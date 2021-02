पूर्व केंद्रीय मंत्री सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को राहुल गांधी ने दिया कंधा, ट्वीट कर लिखा भावुक मैसेज

India

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपने एक वरिष्‍ठ और प्रभावी नेता को सदा के लिए खो दिया। बुधवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया उनकी उम्र 73 वर्ष थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्‍यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने उनकी अर्थी को कंधा दिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री आज दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सतीश शर्मा के अंतिम संस्कार से पूर्व उनकी अंतिम यात्रा के लिए गए फोटो को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट पर शेयर करते हुए भावुक मैसेज लिखा।

,सतीश शर्मा गांधी परिवार के वफादार थे। राजनीति में राहुल गांधी के राजनीति में शुरुआती दिनों में राहुल गांधी के खास रहे। उनका 73 वर्ष की आयु में गोवा में निधन हो गया। गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया था "मैं कैप्टन सतीश शर्मा के निधन से बहुत दुखी हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरा प्यार और संवेदना। हम उन्हें मिस करेंगे।" कैप्टन शर्मा नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री थे।

Shri @RahulGandhi and the Congress party pay their humblest tributes to Late Capt. Satish Sharma ji.

His contributions towards the service of our people will always be remembered. pic.twitter.com/vTdpRe8XgO