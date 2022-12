'राहुल गांधी ने पूर्व PM पीवी नरसिम्हा राव को नहीं दी थी श्रद्धांजलि', पोते एनवी सुभाष ने लगाया बड़ा आरोप

पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निरर्थक चलने वाला अभ्यास बताया है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली में है। रविवार को राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक 'सदैव अटल' पर जाकर श्रद्धांजलि दी। जिसको लेकर राजनीति गरमा गई है। एक तरफ भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जहां इसे दिखावा और नाटक बताया है। वहीं, इसको लेकर पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के पोते और भाजपा नेता एनवी सुभाष ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जब हैदराबाद में थी तो राहुल गांधी ने स्मारकों का दौरा किया था।

Hyderabad | During the course of Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi visited the memorials and paid tribute to former PMs incl Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi & even Atal Bihari Vajpayee but didn't pay tribute to non-Gandhi PM PV Narasimha Rao: BJP leader NV Subhash pic.twitter.com/5mUU80rdbd