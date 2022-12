'हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं', भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री पर बोले राहुल गांधी

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को शुरू हुई इस यात्रा में 107 दिन में करीब 3 हजार किमी का सफर पूरा किया है। आज 108वें दिन यात्रा दिल्ली में आई है।

Rahul Gandhi On Bharat Jodo Yatra In Delhi: कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' शनिवार की सुबह लगभग 7 बजे दिल्ली में पहुंच गई है। 'भारत जोड़ो यात्रा' बदरपुर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली के इलाके में आ गई है। भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में एनएचपीसी मेट्रो स्टेशन से होते हुए दिल्ली में प्रवेश की है। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करते हुए राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आरएसएस पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा, ''कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं लेकिन देश का आम आदमी अब प्यार की बात कर रहा है. हर राज्य में लाखों लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। मैंने आरएसएस-बीजेपी के लोगों से कहा है कि हम यहां आपके नफरत के 'बाजार' में प्यार की दुकान खोलने आए हैं।''

Some people are spreading hatred but common man of the country is now talking about love. In every state lakhs have joined the yatra. I've said to people of RSS-BJP that we're here to open the shop of love in your 'bazar' of hatred: Rahul Gandhi as Bharat Jodo Yatra enters Delhi pic.twitter.com/akodsWbjRj