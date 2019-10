Dusshera 2019: राहुल और प्रियंका ने विजयदशमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

India

Shilpa Thakur

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दशहरे के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, 'बुराई पर अच्छाई की विजय एक सार्वभौमिक सत्य है। आज हम उस सत्य में अपनी आस्था रखते हैं। दशहरे के खुशी के मौके पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।'

राहुल ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफिक तस्वीर भी साझा की है। जिसमें 10 सिर वाला रावण दिख रहा है। इस तस्वीर में रावण के सिर के नीचे भगवान राम का धनुष भी दिख रहा है। जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।

The eventual triumph of good over evil is an universal truth. Today we celebrate and reaffirm our belief in that truth.

My best wishes and greetings to each and every one of you, on the joyous occasion of Dussehra. #HappyDussehra pic.twitter.com/JGfUX7qnqn