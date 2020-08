VIDEO: राहुल गांधी ने कही बड़ी बात- मेरा मजाक उड़ाते हो उड़ाते रहो, बस 6-7 महीने का इंतजार करो फिर...

India

नई दिल्‍ली। कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस वीडियो में राहुल गांधी ने अपना दर्द जाहिर करते हुए बड़ी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मीडिया भी मेरा मजाक उड़ाता है, खूब उड़ाओ। लेकिन मैं सही बोलता हूं, मैंने कहा था कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार सजग नहीं और इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना होगा, और देखिए वही हुआ। आज मोदी सरकार कोरोना को लेकर हर मोर्चे पर विफल रही है।

एएनआई से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने देश की केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि कोविड को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया गया। आज फिर कह रहा हूं कि मेरा देश युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करा सकता, तो फिर आप मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन इस बार भी मेरी चेतावनी सही साबित होगी। हमारा देश रोजगार नहीं दे पाएगा। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो बस 6-7 महीनों तक इंतजार करें।

एएनआई ने ये वीडियो शेयर किया है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी कोरोना वैक्‍सीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन के लिए एक सही रणनीति बनाने की सलाह दी थी। कांग्रेस नेता ने कहा था कि वैक्सीन तक हर किसी की पहुंच हो, इसके लिए सरकार को अभी से काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'भारत कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाले देशों में एक होगा, ऐसे में एक सही रणनीति की जरूरत है ताकि वैक्सीन की उपलब्धता, कीमत और वितरण पर काम किया जा सके। इस पर भारत सरकार को तुरंत काम करना चाहिए।'

