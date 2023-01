'डराने और दमन से सच्चाई सामने आने से नहीं रुकेगी', PM मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री बैन पर बोले राहुल गांधी

पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देश में बैन करने पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डराने और दमनकारी नीति अपनाने से सच्चाई बाहर आने से नहीं रुकेगी।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की तरफ से 2002 गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के अलावा पीएम मोदी के कार्यकाल को दिखाया गया है। हालांकि, इस वीडियो को भारत में प्रसारण पर रोक है। बावजूद इसको कुछ यूट्यूटब चैनलों और ट्विटर पर लिंक शेयर किया गया था। जिसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यूट्यूब और ट्वीट को हटाने के निर्देश दिया गया था। वहीं, अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है।

Amid row over controversial BBC documentary on PM Modi and 2002 Gujarat riots, Congress leader Rahul Gandhi says any kind of ban, oppression and frightening people will not stop truth from coming out