Putin India Visit: क्या सच में है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक सीक्रेट बेटी?

नई दिल्ली, 06 दिसंबर। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को मिसाइल रक्षा प्रणाली एस-400 का मॉडल गिफ्ट करने वाले हैं। दोनों देशों के कई बड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। अगर राजनीति और विदेश नीति से परे जाकर देखें तो पुतिन और मोदी विश्न की दो लोकप्रिय हस्तियों में शामिल हैं इसलिए इन दोनों की मुलाकात की खबर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित हैं।

English summary

Russian President Vladimir Putin is set to arrive in India today. here is Some Interesting Facts about Russian President Vladimir Putin, he has a 'secret' daughter? , whats is teh truth.