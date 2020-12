पंजाब के वकील ने कंगना रनौत को भेजा कानूनी नोटिस, किसान आंदोलन को लेकर किए ट्वीट ने बढ़ाई मुश्किलें

India

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों में सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी बढ़चढ़ कर भाग ले रही हैं। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट वायरल हुआ था जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने किसान प्रोटेस्ट की तुलना शाहीन बाग से कर दी थी। कंगना के इस बयान के बाद काफी बवाल मचा हुआ है अब उनके खिलाफ कानूनी शिकायत भी की गई है। पंजाब के एक वकील ने कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेज विरोध प्रदर्शन को लेकर किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगने को कहा है।

Punjab: Zirakpur lawyer sends legal notice to actor Kangana Ranaut demanding an apology over her tweet identifying an old woman at the farmers' protests as 'Bilkis Dadi'.

'Bilkis Dadi' was a prominent protester at the Shaheen Bagh anti-CAA demonstrations in Delhi last winter. pic.twitter.com/RJNVPl8Buh