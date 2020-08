पंजाब: 7 दिनों के लिए क्वारनटीन होंगे सीएम अमरिंदर सिंह, कोरोना पॉजिटिव विधायकों से मिले थे

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एहतियात के तौर पर सरकारी प्रोटोकॉल और अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार 7 दिनों के लिए क्वारनटीन होने का फैसला लिया है। उन्होंने यह फैसला विधानसभा में उनसे मिलने वाले दो विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने यह जानकारी दी है।

Punjab CM Captain Amarinder Singh has decided to go into 7-day self-quarantine, as per government protocol and the advice of his doctors, after two MLAs who met him in the Vidhan Sabha tested positive for #COVID19: Media Advisor to Punjab Chief Minister pic.twitter.com/MXMtr3Rh7n