गौरव का पल: पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी ने ज्वाइन की आर्मी, बनीं लेफ्टिनेंट

नई दिल्ली, मई 29: साल 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले को कौन भूल सकता है, वो काला दिन आज भी देश के उस दर्द को याद दिलाता है, जब हमारे जवानों की शहादत हुई थी। देश के लिए शहीद हुए जवानों में से एक थे मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल, जिनकी पत्नी निकिता कौल ने आज भारतीय सेना ज्वाइन कर ली हैं। निकिता कौल ने पहले सेना की परीक्षा पास की, फिर उसके बाद ट्रेनिंग की और आज वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं हैं।

तमिलनाडु के चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढौंढियाल पर सबकी नजर थीं। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ उधमपुर ने ट्वीट करते हुए बताया कि मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने 2019 में पुलवामा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज उनकी पत्नी नितिका कौल ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

सेना में शामिल होने के बाद शहीद मेजर की पत्नी ने बताया कि मैंने उसी यात्रा का अनुभव किया है, जिससे उनके पति गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं।

#WATCH | ....I've experienced same journey he has been through. I believe he's always going to be part of my life: Nitika Kaul, wife of Maj Vibhuti Shankar Dhoundiyal who lost his life in 2019 Pulwama attack, at passing out parade at Officers Training Academy in Chennai