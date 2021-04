विधानसभा चुनाव में कोरोना की एंट्री: पुडुचेरी में BJP उम्मीदवार संक्रमित, अमित शाह के साथ किया था रोड शो

India

oi-Akarsh Shukla

पुडुचेरी। देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावा को लेकर जारी रैलियों के बीच कोरोना वायरस महामारी भी अपने पैर पसार रही है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए छह अप्रैल को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और मन्नादीपेट से भाजपा उम्मीदवार ए नामासिवम कोविड-19 संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ए नामासिवम दो दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह संग एक रोड शो में शामिल हुए थे।

कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए बीजेपी उम्मीदवार ए नामासिवम ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हल्के लक्षणों के साथ मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है, सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संपर्क में आए लोग तुरंत अपना कोरोना वायरल टेस्ट करा लें, आप सभी अपना ख्याल रखें।'

I’ve tested positive today following mild symptoms. As per doctor’s advice, I’ve quarantined myself at home and am following all the necessary protocols. I request whomever in contact with me to take #COVID-19 test immediately. Take care all of you.