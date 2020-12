प्रियंका चोपड़ा भी आईं किसान आंदोलन के सपोर्ट में, दिलजीत का ट्वीट शेयर कर बोलीं- डर को दूर करने की जरूरत

India

oi-Pallavi Kumari

Priyanka Chopra on Farmers Protests: देश में 12 दिन से किसान आंदोलन जारी है। नेता से लेकर अभिनेता तक किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं। इसी कड़ी में प्रियंका चोपड़ा ने भी किसानों का समर्थन किया है। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए उन्हें खाद्य सैनिक कहा है। प्रियंका चोपड़ा ने दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपना समर्थन दिखाया। दिलजीत दोसांझ लगातार किसानों आंदोलन का समर्थन करते आए हैं। इसी बीच दिलजीत और एक्ट्रेस कंगना रनौत में भी किसान विरोध को लेकर बहसबाजी हुई थी।

प्रियंका चोपड़ा ने लिखा- डर को दूर करने की जरूरत

प्रियंका चोपड़ा ने दिलजीत दोसांझ के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हमारे किसान भारत के खाद्य किसान हैं। उनके डर को हमको दूर करने की जरूरत है। हमे उनके आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस संकट का हल जल्द से जल्द से निकलें।

Our farmers are India’s Food Soldiers. Their fears need to be allayed. Their hopes need to be met. As a thriving democracy, we must ensure that this crises is resolved sooner than later. https://t.co/PDOD0AIeFv