विनियोग अधिनियम, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दी मंजूरी, जानिए क्या है ये एक्ट?

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 14 जनवरी: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जो सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपये खर्च करने के लिए अधिकृत करता है। विनियोग अधिनियम "वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है।'' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के शीतकालीन सत्र में विनियोग (संख्यां- 5) विधेयक 2021 पेश किया था। अब राष्ट्रपति ने इसपर अपनी मुहर लगा दी है।

शुक्रवार को जारी एक गजट अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, "विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2021 को 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।" इसमें ये भी कहा गया है कि, "भारत की संचित निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान के दौरान आने वाले कई शुल्कों को चुकाने के लिए 3 लाख 73 हजार 761 करोड़ रुपये का भुगतान और अनुप्रयुक्त राशि जारी की जा सकती है।''

