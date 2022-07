340 कमरे के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी द्रौपदी मुर्मू , जानिए कितना होगा वेतन? क्या होंगी सुविधाएं?

India

नई दिल्ली , 22 जुलाई।

नई दिल्ली , 22 जुलाई। देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का पल है क्योंकि भारत के सर्वोच्च पद एक आदिवासी महिला आसीन होने जा रही हैं। 25 जुलाई को जब द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो इस शपथ के साथ ही 64 वर्ष की द्रोपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बन जाएंगी, फिलहाल अभी तक ये गौरव देश के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को प्राप्त है, जो कि भारत के 6ठे प्रेसिडेंट थे।

English summary

President Droupadi Murmu will stay in the 340-room Rashtrapati Bhavan, know how much will be the salary? What will be the facilities?, read details here.