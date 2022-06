पुंछ: दो वन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लग रही थी आग,जानवरों और पौधों को हुआ भारी नुकसान

India

oi-Bhavna Pandey

जम्मू-कश्‍मीर, 06 जून: कश्‍मीर एक तरफ आतंकी हमला झेल रहा है और आए दिन यहां आम नागरिक अपनी जान गवां रहे हैं वहीं पुंछ के केजी व झालास सेक्टर के वन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार आग लग रही थी। यह जानवरों और पौधों को भारी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन अब इस पर काबू पाया जा चुका था लेकिन हवा तेज होने के कारण ये दोबारा भड़क उठी है ।

वन विभाग पुंछ के वन अधिकारी निसार हुसैन ने कहा हवा तेज होने के कारण आग फिर से शुरू हुई थी ।

J&K | For last few days, there was a continuous fire in the forest areas of KG & Jhalas sector, Poonch. It causes huge damage to animals &plants. We've managed to control the fire in Jhalas. Due to high wind speed, it starts again: Nisar Hussain, Range Officer Forest Dept, Poonch pic.twitter.com/aM3e4C6mT6