कमाल खान के निधन से शोक में डूबा राजनीतिक जगत, इन दिग्गज नेताओं ने जताया दुख

लखनऊ, 14 जनवरी। देश के जाने-माने वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान का आज (शुक्रवार) सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 62 वर्षीय कमाल खान ने अपने लखनऊ स्थित आवास में अंतिम सांस ली, वह पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय थे। कमाल खान के निधन से न सिर्फ मीडिया जगत में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई दिग्गज नेताओं ने कमाल खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

Life is so unpredictable. Prayers for his soul and strength to his family and friends in this hour of grief.

Shocked to hear about the sudden demise of @kamalkhan_NDTV

We belong to him, & to him we return.

The passing away of senior journalist Sh Kamal Khan Ji is deeply saddening & leaves a huge void. My sincerest condolences to his family, friends, admirers & colleagues.

May God give them strength to bear this irreparable loss. pic.twitter.com/Ttwlwg5IiM