Armed Forces Flag Day: PM मोदी ने जवानों को किया सैल्यूट, कहा- इनके बलिदान पर गर्व है

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस (Armed Forces Flag Day) के मौके पर देश के वीर जवानों को सलाम किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जवानों की वीरता को सैल्यूट किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आर्म्ड फोर्सज फ्लैग डे हमारे जवानों और उनके परिवारवालों के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। भारत को उनकी वीरता, सेवा और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। हमारी सेनाओं के कल्याण में योगदान दें। यह कार्य हमारे कई बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों की मदद करेगा।'

Armed Forces Flag Day is a day to express gratitude to our armed forces and their families. India is proud of their heroic service and selfless sacrifice.

Do contribute towards the welfare of our forces. This gesture will help so many of our brave personnel and their families. pic.twitter.com/jqbemkbdRt