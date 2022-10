PM मोदी ने 'रोजगार मेला' का किया शुभारंभ, कहा- आज सरकार 75 हजार युवाओं को दे रही है नियुक्ति पत्र

India

PM Narendra Modi launches Rozgar Mela: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए 'रोजगार मेला' का शुभारंभ किया। पहले चरण में चयनित 75,226 युवाओं को नियुक्ती पत्र (ज्वाइनिंग लेटर) दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर देश के युवाओं को धनतेरस की बधाई देते हुए कहा, ''आज भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, बीते 8 वर्षों में, देश में रोजगार और स्वरोजगार का, जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है, ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार 75 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है, बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।''

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है।

पीएम मोदी ने कहा, ''विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, उद्यमियों, किसानों, नौकरियों और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है।''

PM Narendra Modi launches Rozgar Mela, the recruitment drive for 10 lakh youth, via video conferencing.

