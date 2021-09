पीएम मोदी ने लॉन्च की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट, विरोधियों पर साधा निशाना

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 16 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर फोकस कर रहे हैं, तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है, उसके मूल में यही भावना है।

#WATCH | "People who were after Central Vista Project would be conveniently quiet on this, which is also part of Centra Vista... They knew their falsity would be exposed...," says PM Narendra Modi at the launch of New Defence Offices Complexes in Delhi pic.twitter.com/jIFNaVv55d