जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया: PM मोदी

नई दिल्ली, 19 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''सिर्फ तीन साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत सात करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आजादी के 7 दशकों में देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी।''

पीएम मोदी ने कहा, ''आज गोवा देश का पहला राज्य बना है, जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव भी, हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। मैं गोवा की जनता, मुख्यमंत्री, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को हर किसी को शुभकामनाएं देता हूं।''

पीएम मोदी ने इस खास मौकों पर लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सभी देशवासियों को दुनिया भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को बहुत-बहुत बधाई।''

Within just 3 years, 7 crore rural households have been connected with piped water facility under 'Jal Jeevan Mission'. This is no ordinary achievement. In 7 decades of Independence, only 3 crore rural households in the country had piped water facilities: PM Narendra Modi