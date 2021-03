India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यानी कि आज कोरोना वायरस वैक्‍सीन की पहली डोज लगवा ली है। सुबह-सुबह एम्‍स पहुंचकर पीएम मोदी ने टीका लगवाया। पीएम को पर भारत बायोटेक की बनाई Covaxin का टीका लगाया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को स्‍पष्‍ट संदेश दे दिया है। अब इससे संबंधित हर तरह का दुष्प्रचार खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा कि मैं आज अपनी बुकिंग करूंगा और कल मेरी वैक्‍सीन लेने की योजना है। आपको बता दें कि वैक्‍सीनेशन का दूसरा चरण आज से ही शुरू हुआ है।

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन के बारे में किसर तरह का कोई संदेह न रखें। इसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर हैं। वैक्सीनेशन के कारण अभी तक मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। वैक्सीनेशन के कुछ दिन बाद कोई मौत हुई है तो उसे आप वैक्सीनेशन से नहीं जोड़ सकते क्योंकि हर मौत की जांच वैज्ञानिक दृष्टि से की गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के बाद आज ही उपराष्‍ट्रपति वैंकैया नायडू, बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने भी टीका लगवाया है।

He took COVAXIN, against which a lot of misinformation was spread even when it was scientifically perfect. I think PM has given a clear message to the country. All misinformation & hesitancy should be buried once and for all: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan, to ANI https://t.co/qnGpupGGmO