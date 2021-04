महाराष्ट्र के कोविड अस्पताल में आग से 14 की मौत: PM मोदी मृतकों के परिजनों को देंगे 2 लाख अनुग्रह राशि

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 23 अप्रैल: महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 14 मरीजों की मौत हो गई है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ ऑफिस) द्वारा दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दुख जताया है। शुक्रवार (23 अप्रैल) तड़ेक करीब 3:15 बजे विजय वल्लभ कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एयर कंडीशनिंग यूनिट में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जिसमें 14 मरीजों की मौत हो गई है। अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है।

पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी,ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ने दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले पर जांच के आदेश दिए हैं।

महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जांच होगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने आदेश दिए हैं कि दोषी पाए जाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

PM @narendramodi has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to the hospital fire in Virar, Maharashtra. Rs. 50,000 would be given to those seriously injured.