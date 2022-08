गुजरात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में किया रोड शो, लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत

India

oi-Pallavi Kumari

अहमदाबाद, 28 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (28 अगस्त) की सुबह गुजरात के भुज में रोड शो किया। गुजरात के भुज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद गुजरात में 2001 में आए भूकंप के दौरान मारे गए स्कूली बच्चों और शिक्षकों को श्रद्धांजलि के रूप में कच्छ जिले के अंजार शहर के बाहरी इलाके में बने 'स्मृतिवन' स्मारक का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का यह भुज में रोड शो स्मृतिवन के रास्ते के दौरान का ही है, जो तीन किलोमीटर लंबा होगा।

पीएम मोदी 27 अगस्त से अपने गृह राज्य गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं, इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसी स्थान से वह क्षेत्र में लगभग 10 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री कच्छ जिले के भुज कस्बे में एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं।

PM Narendra Modi receives a warm welcome from the people of Bhuj, Gujarat

He will inaugurate the 'Smritivan' memorial built in the memory of those who lost their lives in the earthquake of 2001

(Source: DD) pic.twitter.com/qy4STWx6Hb