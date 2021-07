बेसेलियस मार्थोमा पॉलोस के निधन पर PM मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ऑफ इंडिया के सुप्रीम बेसेलियस मार्थोमा पॉलोस के निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बेसेलियस मार्थोमा पॉलोस के निधन से गहर दुख पहुंचा है, वो अपने पीछे सेवा और करुणा भाव की समृद्ध विरासत को छोड़ गए हैं। पीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं ऑर्थोडॉक्स चर्च के सदस्यों के साथ हैं।

Saddened by the passing away of His Holiness Moran Mar Baselios Marthoma Paulos II, the Supreme Head of Indian Orthodox Church. He leaves behind a rich legacy of service and compassion. In this hour of grief, my thoughts are with the members of the Orthodox Church. RIP.

राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट

बेसेलियस मार्थोमा पॉलोस के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख प्रकट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है, "मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ऑफ इंडिया के सर्वोच्च प्रमुख बेसेलियस मार्थोमा पॉलोस के निधन पर मेरी संवेदना। धार्मिक गुरु के रूप में उनके योगदान और बेघरों के लिए किए गए उनके मानवीय कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।"

My condolences on the passing of the supreme head of Malankara Orthodox Syrian Church of India- His Holiness Baselios Marthoma Paulose II.

Along with his contributions as religious head, he will be remembered for his humanitarian work for the homeless. pic.twitter.com/FdSrioGPXp