5G Launch: इंतजार हुआ खत्म, PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की 5G सर्विस

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर: दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क सर्विस का उद्घाटन किया। लंबे इंतजार के बाद देश में आखिरकार शनिवार (01 अक्टूबर) को 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का छठा एडिशन है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 01 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी के साथ इस खास मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे।

इस दौरान रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने जल्द ही लॉन्च होने वाली 5जी सर्विस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इससे पहले कहा था कि देश में दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में 5 जी सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वहीं दिसंबर 2023 तक देश के हर राज्य में 5 जी सर्विस पहुंच जाएगी।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। 5G टेलीकॉम सर्विस सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट देगा। देश के तीन बड़े टेलीकॉम ऑपरेटरों ने भारत में 5जी तकनीक की क्षमता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक-एक यूज केस को भी दिखाया।

