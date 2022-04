जम्मू-कश्मीर: धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 23 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राज्य का दौरा करेंगे। रविवार (24 अप्रैल) को पीएम मोदी सुबह करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंचेंगे। जहां से देशभर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को सांबा जिले के पल्ली गांव पहुंचेंगे और पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायतों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों से पीएम मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे।

इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। पीएम के जम्मू-कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पीएम सांबा जिले के पल्ली में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो इसे कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बना देगा।

