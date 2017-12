जिग्नेश मेवाणी बोले, हार्दिक के खिलाफ चुनाव लड़े तो हार जाएंगे मोदी

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। गुजरात की जनता ने अगले 5 साल के लिए बीजेपी को चुना है। इसी बीच गुजरात के दलित युवा नेता जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अगले लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल के सामने चुनाव जीत कर दिखा दें। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेवाणी ने कहा कि मेंरा दावा है पीएम मोदी चुनाव हार जाएंगे।

