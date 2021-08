आज 'उज्ज्वला 2.0' का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, बुधवार को CII की बैठक को करेंगे संबोधित

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 10 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने नाम एक और कीर्तिमान किया। पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बैठक की अध्यक्षता कर इतिहास रच दिया। यूएनएससी में कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के बाद आज (मंगलवार) पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी उज्ज्वला के लाभार्थियों से बात भी करेंगे।

गौरतलब है कि घर-घर एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने के अपने अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस योजना का पार्ट-2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के पहले चरण में 2016 से 2019 तक केंद्र सरकार ने करीब 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराए। अब आज पीएम मोदी दोपहर करीब 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी अपने भाषण में राष्ट्र को भी संबोधित कर सकते हैं।

PM Narendra Modi will address Confederation of Indian Industry (CII) annual meeting on August 11 via video conferencing. The theme of the meeting is India@75: Government and Business working together for Aatmanirbhar Bharat: PMO pic.twitter.com/9vzvJaLKzo