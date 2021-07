मन की बात: पीएम मोदी ने बताया कैसे खेती में इनोवेशन से खुल रहे हैं मानवता के लिए नए द्वार

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्राम 'मन की बात' के 79वें एपिसोड में खेती के क्षेत्र में युवाओं की ओर से इनोवेशन के जरिए हो रहे बदलावों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे लिए खुद नए-नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। उन्होंने कहा है "जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युग का आरंभ हुआ है।" इसे उन्होंने कई उदाहरण सामने रखकर समझाने की कोशिश की है।

English summary

In Mann Ki Baat, PM Modi mentioned about the innovation happening in the field of agriculture, apple in Manipur, Ber cultivation by tribals and making fiber by women from banana stems in UP