टूलकिट खुलासे पर असम से PM मोदी का हमला, भारतीय चाय को बदनाम करने की साजिश

Assam Elections 2021: पीएम मोदी आज असम के दौरे पर हैं, यहां उन्होंने सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में 'असोम माला' प्रोग्राम को लॉन्च किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टूलकिट खुलासे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारी दुनिया भर में भारतीय चाय की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि आंदोलन के टूलकिट खुलासे के बाद जनसभा से कहा कि जो लोग भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वे इतने नीचे गिर गए हैं कि वे भारतीय चाय तक नहीं बख्श रहे हैं। उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारी दुनिया भर में भारतीय चाय की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट खुलासे पर बोलते हुए कहा कि कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, जिससे ये खुलासा होता है कि विदेश में बैठी ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है, उस पर हमला करने की फिराक में हैं।

#WATCH | People who are conspiring to defame India have stooped so low that they're not sparing even Indian tea... Some documents have come up revealing that some foreign powers are planning to attack India's identity associated with tea. Will you accept this attack?: PM in Assam pic.twitter.com/6BCOBIn1ET