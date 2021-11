त्रिपुरा निकाय चुनाव: BJP की जीत पर बोले PM मोदी, कहा- ये परिणाम हमें और काम करने की शक्ति देंगे

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 28 नवंबर: त्रिपुरा निकाय चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बंपर जीत दर्ज की है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में बीजेपी ने 334 सीटों में से 329 पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं अगरतला नगर निगम के 51 में से 51 वार्डों में भाजपा ने जीत दर्ज कर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। यहां विपक्षी दलों का खाता तक नहीं खुल पाया। त्रिपुरा की इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की जनता का आभार जताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

पीएम मोदी ने चुनावों के परिणामों के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि 'त्रिपुरा के लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। मैं त्रिपुरा भाजपा को स्पष्ट समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आशीर्वाद हमें त्रिपुरा में प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करने की अधिक शक्ति प्रदान करते हैं।

The people of Tripura have given a clear message - that they prefer politics of good governance. I would like to thank them for the unequivocal support to @BJP4Tripura. These blessings give us greater strength to work for the welfare of each and every person in Tripura.