पीएम मोदी की साल की पहली विदेश यात्रा, बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस का करेंगे दौरा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली, 01 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 की अपनी पहली विदेश यात्रा पर सोमवार (2 मई) को रवाना होंगे। अपनी विदेश यात्रा से पहले पीएम मोदी ने रविवार को अपना बयान जारी किया है। पीएम ने बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस की यात्रा से पहले बयान जारी करते हुए कहा कि बर्लिन यात्रा में वह चांसलर स्कोल्ज के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। मोदी ने अपने बयान में कहा, "बर्लिन की मेरी यात्रा चांसलर स्कोल्ज के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करने का अवसर होगी, जिनसे मैं पिछले साल जी20 में उनकी पिछली क्षमता में कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में मिला था। पीएम ने आगे बताया, "बर्लिन से मैं कोपेनहेगन की यात्रा करूंगा, जहां मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसेन के साथ अनूठी हरित सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करूंगा।"

पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को लेकर बताया कि हम छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) की सह-अध्यक्षता करेंगे, जो एक अद्वितीय द्विवार्षिक प्रारूप है, जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ आयोजित करता है। कई भारतीय मंत्री भी जर्मनी जाएंगे और अपने जर्मन समकक्षों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस आईजीसी को जर्मनी में नई सरकार के गठन के छह महीने के भीतर एक शुरुआती जुड़ाव के रूप में देखता हूं, जो मध्यम और लंबी अवधि के लिए हमारी प्राथमिकताओं की पहचान करने में मददगार होगा।

My visit to Berlin will be an opportunity to hold detailed bilateral discussions with Chancellor Scholz, whom I met at G20 last year in his previous capacity as Vice-Chancellor &Finance Min: PM Modi's Departure Statement ahead of his visit to Berlin, Copenhagen &Paris

