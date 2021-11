पहले ऑडिट दिवस के मौके पर CAG ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी, बोले- ये सिर्फ संस्थान नहीं, एक विरासत है

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (मंगलवार) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कैग के कर्मचारियों को ऑडिट दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, 'एक संस्था के रूप में CAG न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है बल्कि प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट दिवस और इससे जुड़े कार्यक्रम हमारे चिंतन मंथन, हमारे सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।'

पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) एक विरासत है और हर पीढ़ी को इसे संजोना चाहिए। बहुत कम संस्थान हैं जो समय के साथ मजबूत, अधिक परिपक्व और प्रासंगिक बनते हैं। एक समय था, जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। 'CAG बनाम सरकार', ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी। लेकिन, आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

We took brave decisions of monetising unused and under-used elements. As a result of those decisions we have a reviving economy - that is being discussed & welcomed across the world: PM Narendra Modi on the first Audit Diwas, in Delhi pic.twitter.com/dTMH4T4gaq